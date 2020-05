Oberstufe geht wieder zur Schule: An Karlsruher Gymnasium erinnern Plakate an Corona-Regeln

Seit Montag gibt es in Karlsruher Schulen wieder Präsenzunterricht - zumindest für die Abschlussklassen. Im Fichte-Gymnasium in der Innenstadt-West befinden sich rund 140 Schüler unter strengen Auflagen wieder im Schulgebäude. Unter anderem wurden Turnhalle und Mensa zu einem Klassensaal umfunktioniert, um genügend Platz zu haben.

Um auf die geltenden Hygienregeln aufmerksam zu machen, hat eine Mutter entsprechende Plakate entworfen. "Nichts anfingern", "Jeder sein eigenes Zeug" oder "Niesen in die Armbeuge" - das sind nur der drei der Hinweise, die überall in der Schule hängen.

Die Plakate hat Juliane Herzog entworfen. Sie ist Mutter eines Schülers am Fichte-Gymnasium. "Wir wollen den Schülern klar machen, worum es geht", so Herzog. "Ich hoffe, dass es den Schülern hilft."

Zudem gibt es eine Regelung, wie sich die Schüler zu bewegen haben: Nämlich nur in eine Richtung, um sich so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. "Momentan ist es noch relativ einfach, da sich nur rund 140 Schüler der Oberstufe im Schulgebäude aufhalten", sagt Schulleiter Ralf Wehrmann.

Unterrichtet wird unter anderem in der Turnhalle und der Mensa, wo die Tische in ausreichend Abstand stehen können. "Wir unterrichten versetzt und in Doppelstunden", so Wehrmann. Auch wenn noch lange nicht an Schulalltag zu denken ist - die Freude über den Start war bei Schüler und Lehrkräften groß.

"Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. Es gehe darum, die Schüler zu sensibilisieren. "Sie sollen durch ihr eigenes Verhalten dazu beitragen, dass bald alle Schüler wieder am Unterricht teilnehmen können", so das Stadtoberhaupt bei einem Pressetermin am Dienstagmittag.

Wann der Rest der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen kann, steht noch nicht fest. "Wir hoffen auf, dass wir nach Pfingsten wieder alle unsere Schüler begrüßen dürfen - aber das ist Entscheidung der Politik", so Ralf Wehrmann.