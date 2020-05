Schrittweise Öffnung der Kitas: Vortritt für Kinder in engen Wohnverhältnissen

Kindertagesstätten sollen bald wieder öffnen: Laut Plänen des Landes Baden-Württemberg soll ab 15. Juni die Betreuung schrittweise angehoben werden, sodass die Hälfte der Kinder die Einrichtungen wieder besuchen kann. Bevorzugt werden unter anderem Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen leben. Oberbürgermeister Frank Mentrup sieht auf diesem Weg noch Hürden und bringt unter anderem schnelle Corona-Tests für Erzieher in die Diskussion.

Hygieneregeln und Abstandsgebote: Während in Schulen diese Vorgaben umgesetzt werden können, ist das bei Kindern unter sechs Jahren kaum möglich. Dennoch sollen ab Mitte Juni die Betreuungsangebote der Kitas auf bis zu 50 Prozent erhöht werden.

"Ich verstehe es so, dass man bundesweit die Notfallbetreuung auf 50 Prozent hochfahren möchte", sagt Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup. Um die Quote der Kinder mit einem Anspruch auf den Kitabesuch steigen zu lassen, würden zusätzliche Eltern-Gruppen definiert, die unter die Regelung der Notfallbetreuung fallen.

Vor allem Kinder, deren Familien in beengten Wohnverhältnissen leben oder Kinder, die einen zusätzlichen erzieherischen Bedarf haben, sollen künftig wieder in die Kindertagesstätten besuchen dürfen - so der bundesweite Beschluss.

Auslastung von Karlsruher Kitas unter 50 Prozent

"Der Unterschied ist, dass in Baden-Württemberg für diese Gruppen die Notbetreuung schon bislang zur Verfügung stand", so Mentrup weiter. "Diese Kinder haben in Karlsruhe schon immer einen Betreuungsplatz bekommen." Derzeit liege die Auslastung der Kitas bei deutlich unter 50 Prozent.

Eine Woche zu Hause - eine Woche die Kita oder Schule: Laut dem Fahrplan des Landes zur Öffnung der Schulen soll ein rollierendes System zum Einsatz kommen. "Da rätseln wir alle noch ein bisschen herum, wie wir das denn machen sollen", sagt der Karlsruher Oberbürgermeister abschließend. Theoretisch begrüße er die Idee, noch seien viele Fragen offen - beispielsweise der bessere Schutz der Erzieher durch schnelle Corona-Tests.