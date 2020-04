Schritt für Schritt zurück in die Normalität: Die Karlsruher Innenstadt erwacht langsam wieder zum Leben

Seit vergangenem Montag sind die Läden bis zu einer Größe von 800 Quadratmeter in der Karlsruher Innenstadt wieder geöffnet. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen kehrt langsam wieder ein wenig Normalität in den Alltag vieler Karlsruher Bürger und Geschäftsinhaber. Wie denken sie über die schrittweisen Öffnungen aus der Corona-Krise? ka-news.de hat sich in der Innenstadt umgehört.

Es ist Dienstag, kurz nach 12 Uhr - Mittagspausenzeit. Wo sich bei schönem Frühlingswetter normalerweise zahlreiche Passanten tummeln, sind auf der Karlsruher Kaiserstraße an diesem Tag nicht viele Menschen unterwegs - die Corona-Ausgangsbeschränkungen zeigen Wirkung.

Dennoch fällt auf: Es sind es mehr Fußgänger im Vergleich zu der Zeit vor wenigen Wochen, als die Corona-Verordnung gerade ihren Anfang nahm.

Der Grund: Viele Geschäfte - wenn auch noch lange nicht alle - dürfen seit Montag wieder geöffnet haben. An den Eingängen weisen Schilder auf die Abstands- und Hygieneregeln hin.

"Ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder arbeiten darf"

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona-Virus: Karlsruhes Innenstadt zwischen Alltag und Ausnahmezustand

In den Geschäften der Innenstadt ist man froh über die Entscheidung, die schrittweise Öffnung aus der Corona-Krise zu gehen. "Ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder arbeiten darf", sagt Esra Urcan, Mitarbeiterin im Bekleidungsgeschäft "Jack&Jones".

Den Laden an der Kaiserstraße, der rund 550 Quadratmeter groß ist, dürfen maximal 20 Kunden betreten. "Wir achten darauf und weisen die Kunden an draußen zu bleiben, falls sich zu viele Menschen darin befinden", so Urcan im Gespräch mit ka-news.de.

Auch wenn ein Stück weit Normalität einkehrt - der Arbeitsalltag unterscheidet sich doch noch sehr von dem Anfang März, als das Corona-Virus noch keine so großen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben hatte. "Wir mussten die Kundenberatung zurückschrauben, um den Sicherheitsabstand weiter gewährleisten zu können", sagt Esra Urcan.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Neue Corona-Richtlinie: Verkaufsfläche und Hygiene-Maßnahmen - das müssen Geschäfte jetzt beachten

Verkauf läuft nur schleppend an

Auf ausreichend Sicherheitsabstand wird auch beim Café Böckeler am Karlsruher Marktplatz geachtet - maximal vier Kunden dürfen das Café betreten und auch beim Eisverkauf, der seit Montag wieder erlaubt ist, gelten strenge Regeln.

Die vergangenen Wochen, in denen das Café geschlossen war, wurden genutzt, um zu renovieren. "Wenn wir unseren Betrieb wieder voll aufnehmen können, erwartet unsere Gäste eine schickere und modernere Einrichtung", sagt Inhaber Stefan Böckeler gegenüber ka-news.de.

Bis dahin - so hofft Böckeler - sollen auch wieder mehr Menschen das Café besuchen. "In den ersten beiden Tagen nach Wiederöffnung läuft der Verkauf nur schleppend an", sagt der Cafébetreiber. "Auch wenn sich beobachten lässt, dass wieder mehr Menschen auf den Straßen unterwegs sind."

"Hatten viele Online-Bestellungen"

Nicht nur Cafés und Bekleidungsgeschäfte haben ihre Pforten wieder geöffnet, auch Buchhandlungen dürfen nach mehrwöchiger Pause wieder Kunden bedienen - so auch die Metzlersche Buchhandlung in der Karlstraße.

Die kleine Buchhandlung hatte in den vergangenen Wochen zwar auch geschlossen, doch für Geschäftsführer Jörg Mattusch gab es in dieser Zeit genug zu tun. "Wir hatten viele Online-Bestellungen, die wir dann ausgeliefert haben", so der 43-Jährige im Gespräch mit ka-news.de.

Seit der Wiedereröffnung erfährt Mattusch nach eigenen Aussagen sehr viel Akzeptanz von den Menschen. "In unseren kleinen Laden können wir aktuell höchstens drei Kunden hineinlassen - der Rest musste draußen warten, bis ein anderer Kunde das Geschäft wieder verlassen hat", sagt der Geschäftsinhaber. "Bei dem Wetter war das aber kein großes Problem."

"Wir freuen uns, dass wir wieder einkaufen können"

Das sehen am Dienstag wohl auch viele Einkaufsfreudige ähnlich, die die Öffnungen der Geschäfte direkt ausnutzen: Schlangen vor den Läden - an diesem Tag ein gängiges Bild, geduldig warten die Menschen vor den Eingängen auf ihren Einlass, so auch vor dem Schuhgeschäft "Snipes" in der Kaiserstraße.

"Wir freuen uns einfach, dass wir wieder einkaufen können - große Angst vor dem Corona-Virus haben wir keine", sagt ein junges Pärchen, das ka-news.de in der Schlange vor dem Schuhladen trifft. Doch trotz der Gelassenheit der Bürger: Bis das alltägliche Leben komplett zur Normalität zurückkehren kann, wird es wohl noch Monate dauern. Bis dahin ist das disziplinierte Verhalten jedes Einzelnen gefragt.