vor 34 Minuten Karlsruhe Schnelltest auf Speichen: Teststation für Radfahrer öffnet an der Günter-Klotz-Anlage

Ab Dienstag, 11. Mai, haben die Schnelltests in Karlsruhe ihren Namen wirklich verdient. In der Günter-Klotz-Anlage wird eine Drive-In-Schnelltest-Station eröffnet, in der sich alle Fahrradfahrer innerhalb von fünf Minuten testen lassen können. Die Gründe und Vorteile einer solchen Station verrät die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.