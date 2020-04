Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt weiter zu. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, in zwei Seniorenheimen in Friedrichstal und Blankenloch sind insgesamt 31 Bewohner erkrankt. "Das ist eine Entwicklung, die uns sehr große Sorgen macht", sagt Landrat Christoph Schnaudigel.

"Das Virus macht auch vor Kontaktsperren oder Patientenverlegungen nicht Halt", so der Landrat in einem Video-Statement über die Situation in den Pflegeeinrichtungen. "Die Menschen leben hier auf engem Raum zusammen, die Ansteckungsherde liegen sehr nahe beieinander." Da auch Pfleger dieser erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt sind, "müssen wir leider von einer steigenden Anzahl von Infektionen in den Pflegeeinrichtungen ausgehen", so Schnaudigel.

"Die weitaus größte Anzahl der Menschen hält sich an die Verordnung"

Das bedeute auch, dass die Krankenhäuser sich auf Dauer auf einen größeren Zustrom an Patienten einstellen und damit mehr stationäre Betten einrichten müssen. "Es ist daher ganz wichtig, dass die Kliniken eng mit uns zusammenarbeiten, ihre Beatmungskapazitäten weiter ausbauen und mit den Heimbetreibern für weitere Vorsichtsmaßnahmen in einem engen Kontakt stehen."

Für den Rest der Bevölkerung gelte weiterhin, die Maßnahmen der Corona-Verordnung zu beachten. "Es ist aber ganz wichtig, dass man nochmal betont: Die weitaus größte Anzahl der Menschen hält sich daran", sagt der Landrat. Diejenigen, die das nicht tun, werde man aber umso strenger bestrafen.

Lage ist weiterhin sehr angespannt

"Es ist unser großer Wille und Ziel, die, die sich nicht an die Verordnung halten, mit Bußgeldern zu ahnden. Das gilt für Verstöße im Freien, aber auch für Treffen im privaten Raum."

Neben Feiern in Garagen hätten laut Schnaudigel so auch Partys in abgedunkelten Kneipen aufgelöst werden müssen. "Das geht natürlich gar nicht, das kann auch zu Verlust der Konzession führen!"

So bleibt die Lage nach Ansicht des Landrats auch "weiterhin sehr angespannt". "Die Fallzahlen steigen - vielleicht nicht so exponentiell, wie in den schlimmsten Szenarien gedacht, aber sie steigen", sagt er. Die weitere strikte Reduzierung der sozialen Kontakte sei deshalb das höchste Ziel. "Nur so können wir die Zustände, wie sie in anderen Ländern aktuell leider herrschen, vermeiden."