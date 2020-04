vor 2 Stunden Karlsruhe Solidarisches Miteinander: Stadt Karlsruhe verlängert Hilfen für Familien mit Kindern

Die Stadt Karlsruhe verlängert die Hilfe für Familien mit Kindern, fördert auch weiterhin die Kinderbetreuung und setzt sich für ein solidarisches Miteinander in der gegenwärtigen Ausnahmesituation ein. "Wir stehen an der Seite der Familien, unterstützen Einrichtungen zur Kinderbetreuung nach Kräften und streben eine gerechte Lastenverteilung an", betont Sozialbürgermeister Martin Lenz die Leitlinie der Stadt.