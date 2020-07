Nach der gezwungenen Corona-Pause öffnet der Erlebnisbereich des Europabades Karlsruhe ab Donnerstag, 16. Juli, wieder für Badegäste. Rutschen, Becken und Co sind damit wieder nutzbar - allerdings nur unter strengen Hygieneregeln.

"In den vergangenen Tagen wurden umfangreiche Revisions- und Sanierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen, sodass das Erlebnisbad bei der Wiedereröffnung für seine Gäste in neuem Glanz erstrahlt", erklärt die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung. Gäste sollen sich unter anderem auf neue Wandbemalungen im Liegebereich und am Schwimmerbecken freuen dürfen.

Gute Nachrichten auch für Rutsch-Fans: Alle Rutschen im Erlebnisbereich sind uneingeschränkt nutzbar - lediglich in der Reifenrutsche gelte eine Einzelrutsch-Pflicht. "Durch das neu angebrachte Leitsystem können sich Badegäste zudem nun besonders leicht im Rutschenturm zurechtfinden", so die Bäderbetriebe weiter.

Maskenpflicht im Eingangsbereich

Für das Erlebnisbad gelten ebenfalls eine reglementierte Gästeanzahl sowie strenge Abstands- und Hygieneauflagen während des Aufenthalts. "Die Maskenpflicht im Eingangsbereich und auf dem Weg zur Umkleide bleibt bestehen." Für gute Orientierung sorgen zusätzliche Beschilderungen und entsprechende Markierungen.

Es gelten die regulären Eintrittspreise. Das Ampel-System auf der Internetseite des Europabades informiert über das aktuelle Besucheraufkommen im Sauna- oder Erlebnisbereich. "Dort finden Interessierte ebenfalls generelle Besucherhinweise für ihren Aufenthalt - es wird daher empfohlen, vorab einen Blick auf die Website zu werfen."