Karlsruhe Rund um den Karlsruher Gemeinderat: 200.000 Schutzmasken auf dem Weg - Beiertheimer Tafel wieder aktiv

Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, sorgte die Corona-Pandemie auch für viele Fragen der Fraktionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es ging etwa um Schutzausrüstung für medizinisches Personal, die sozialen und infrastrukturellen Auswirkungen, Soforthilfen und um die Situation in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der Durlacher Allee.