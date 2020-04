Rückkehr zum Alltag: Wieder mehr Bahnen in Karlsruhe und Region

In Karlsruhe und Region werden ab kommenden Montag, 20. April, wieder mehr Bahnen im Netz unterwegs sein. Die Verkehrsbetriebe kehren zu ihren ursprünglichen Takten zurück.

Nachdem Bund und Länder am Mittwoch einige Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen haben, passen auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ihre Fahrpläne im Tram- und Stadtbahnverkehr an.

Anpassung des Fahrplanangebots bei den VBK

Die VBK hatten im Zuge der Corona-Pandemie ihr Fahrplanangebot ab dem 17. März ausgedünnt. Einige Taktreduzierungen werden ab dem 20. April wieder zurückgenommen, wenn auch in Karlsruhe Geschäfte des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Schulen, Geschäfte, Mundschutz-Pflicht: Diese neuen Corona-Regeln gelten ab Montag

"Ab Montag erbringen wir im Trambahnverkehr dann zirka 80 Prozent unserer regulären Verkehrsleistung", so Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK in einer entsprechenden Meldung.

Das sind die neuen "alten" Fahrpläne

Tramlinien 1 bis 4 und Linie S2: tagsüber von montags bis freitags im Zehn-Minuten-Takt, wie er auch in Ferienzeiten gefahren wird

tagsüber von montags bis freitags im Zehn-Minuten-Takt, wie er auch in Ferienzeiten gefahren wird Linie 6: während des morgendlichen Berufsverkehrs bis zirka 10 Uhr alle zehn Minuten und wechselt danach auf einen 20-minütigen Rhythmus

während des morgendlichen Berufsverkehrs bis zirka 10 Uhr alle zehn Minuten und wechselt danach auf einen 20-minütigen Rhythmus Tramlinie 5: ganztägig in einem 20-Minuten-Takt. Ab zirka 18 Uhr fahren alle Tramlinien (inklusive der Linie S2) in einem 20-Minuten-Takt, ab zirka 21 Uhr in einem 30-minütigen Rhythmus

Samstags fahren alle Tramlinien und die Linie S2 tagsüber weiterhin in einem 20-Minuten- Takt und ab zirka 21 Uhr ebenfalls in einem Halbstundentakt. Auch Sonntagabend verkehren die Bahnen ab dieser Uhrzeit alle 30 Minuten.

Die Nightliner-Fahrten am Wochenende (1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie in den Nächten auf Sonn- und Feiertage) sind weiterhin ausgesetzt.

Die VBK-Buslinien sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Sie verkehren montags bis freitags bis auf weiteres weitestgehend nach dem Ferienfahrplan, der sich in der Corona- Krise als stabiles Grundangebot bewährt hat. Nightliner-Fahrten am Wochenende finden derzeit ebenfalls bis einschließlich 3.30 Uhr nicht statt.

Im Umland werden Bahnen ab 4. Mai verstärkt

Die AVG wird ihr Fahrplanangebot für den Stadtbahnverkehr ab Montag, 4. Mai, erhöhen. An diesem Tag sollen einzelne Schulklassen im Land wieder ihren Unterricht aufnehmen. Die Takt-Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie wird zum 4. Mai rückgängig gemacht und die Bahnen verkehren dann alle wieder nach ihrem regulären Fahrplan.

Im Stadtbahnbetrieb mit seinen komplexen Verflechtungen mit dem Eisenbahnverkehr ist es deutlich aufwendiger, das Fahrplanangebot wieder anzupassen als in einem geschlossenen System wie bei den VBK. Hier benötigen die AVG eine etwas längere Vorlaufzeit als ihr Schwesterunternehmen.

"Dies haben auch die Entscheidungsträger bei Bund und Ländern durch ihre frühzeitige Information entsprechend berücksichtigt. Dafür können wir unseren Kunden dann ab dem 4. Mai vollumfänglich das gewohnte Angebot anbieten", so Egerer, der ebenfalls auch technischer Geschäftsführer bei der AVG ist.

KVV öffnet Kundenzentrum

Ab Montag, 20. April, wird der KVV wieder sein Kundenzentren am Karlsruher Marktplatz von montags bis freitags, jeweils von 11 bis 19 Uhr, öffnen. Spezielle Hygieneschutzmaßnahmen sollen dann dazu beitragen, das Infektionsrisiko für die KVV-Mitarbeiter und Kunden möglichst gering zu halten. Die anderen KVV-Kundenzentren in der Region bleiben aufgrund der Corona- Pandemie bis auf weiteres geschlossen.

Keine Ausgabe von Masken bei KVV-Kundenzentren

Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, haben Bund und Länder am Mittwoch eine "dringende Empfehlung" zum Tragen so genannter Alltagsmasken oder Community-Masken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen ausgesprochen.

Bürger sollen auf sogenannte Alltagsmasken oder Community-Masken zurückgreifen. Diese Stoffmasken können mit wenigen Schritten auch selbst hergestellt werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Papier, Stoff oder Plastik: Wer welchen Mundschutz tragen sollte - und was sie bewirken

Durch das Tragen einer Maske wird die Infektionsgefahr für umstehende Menschen verringert: Die Maske fängt vor Mund und Nase in gewissem Umfang Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen auf. Eine Ansteckung des Maskenträgers mit dem Corona-Virus kann damit jedoch nicht verhindert werden.

Die Karlsruher Verkehrsgesellschaften (AVG, VBK und KVV) weisen ausdrücklich darauf hin, dass solche Masken nicht durch die Verkehrsunternehmen selbst zur Verfügung gestellt werden. Auch in den KVV-Kundenzentren findet keine Ausgabe der Masken statt.