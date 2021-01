vor 15 Stunden Stuttgart Corona-Lage in Karlsruhe: Richtwert für Infektionen geht nur leicht zurück

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Südwesten bleibt hoch. Das Landesgesundheitsamt (LGA) verzeichnete am Donnerstag (Stand 16 Uhr) 2.753 neue Fälle, wie die Behörde in Stuttgart mitteilte. Die Gesamtzahl der Infektionen kletterte damit auf 254.636. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, stieg um 107 auf nun 5.336. Im Stadtkreis Karlsruhe sind am Freitag 395 Personen mit dem Corona-Virus infiziert - drei weniger als am Tag zuvor.