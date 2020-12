vor 43 Minuten Karlsruhe Regierungspräsidentin Felder appelliert an Bürger "nicht ohne triftigen Grund ins Elsass zu reisen"

Seit dem vergangenen Mittwoch gilt auch in Baden-Württemberg der Lockdown. Im benachbarten Elsass sind die Regelungen aktuell nicht so streng, aber: "Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sieht das Verlassen der Wohnung nur aus triftigem Grund vor. Dies gilt auch für Fahrten in das benachbarte Elsass“, so Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder.