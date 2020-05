vor 1 Stunde Ingo Rothermund Karlsruhe Reise in die Vergangenheit: Mit dem Autokino raus aus dem Corona-Alltag

Um dem Corona-Alltag ein wenig entfliehen zu können, gibt es seit zwei Wochen ein Autokino auf dem Karlsruher Messplatz. Ein Relikt aus vergangenen Jahrzehnten wird in Zeiten von Corona wieder hip -für viele Besucher ist es der erste Besuch in einem Autokino. Auch für Redakteur Ingo Rothermund - er erzählt von seiner "Reise in die Vergangenheit".