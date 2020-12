vor 3 Stunden Stuttgart Corona und Einzelhandel: Stehen jetzt die Abhol-Angebote vor dem Aus?

Von Mittwoch an müssen Geschäfte zu bleiben, so viel ist schon klar. Der Handel will aber zumindest Abholangebote wie in der Gastronomie durchsetzen. Die Landesregierung hat aber Bedenken.