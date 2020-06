Am Samstag, 6. Juni, wurde auf dem Karlsruher Schloss die Regenbogenfahne gehisst. Geplant war, dass an diesem Tag die bunten Parade des Christopher-Street-Day (CSD) durch die Straßen ziehen sollte, doch die Corona-Pandemie hatte dies unmöglich gemacht. Und so wurde hoch oben auf dem Schlossturm ein Zeichen für die Rechte der queeren Community gesetzt.

Während in den vergangenen Jahren die bunte Parade durch die Innenstadt zog, musste der CSD zu ersten mal in seiner Karlsruher Geschichte im Netz stattfinden. In einem Live-Stream haben sich etwa 30 Gruppen, Initiativen und Parteien mit Videobeiträgen an der virtuellen Parade beteiligt.

Während im vergangenen Jahr über 2.200 Menschen am Christopher-Street-Day in Karlsruhe auf die Straße gegangen sind, konnte die Online-Demonstration nicht so viele Zuschauer verzeichnen.

"Bei Youtube gab es live zirka 200, bei Facebook etwa 100 Zuschauer - wobei hier natürlich nur die Anzahl der streamenden Endgeräte gezählt wurden. Viele Menschen haben den Stream aber in Gruppen verfolgt, so dass wir von etwa 1.000 Live-Zuschauern ausgehen", geben die Veranstalter auf Nachfrage von ka-news.de bekannt. Eine genaue Zahl sei allerdings schwer zu schätzen.

"Heute geht es darum, dass wir alle zusammenstehen"

Auch der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup meldete sich bein der Online-Demonstration zu Wort: "Wir reden im Moment alle davon, dass wir Abstand halten sollen. Heute geht es darum, dass wir alle zusammenstehen müssen." Er sehe besorgt etwa auf die Entwicklungen in Polen, wo sich etwa einhundert Kommunen zu "LSBTTIQ-freien Zonen" erklärt haben, "das rührt ganz stark am Selbstverständnis der Europäischen Menschenrechte und der Europäischen Charta".

Trotz der Corona-Einschränkungen feierte der CSD in Karlsruhe in diesem Jahr eine kleine Prämiere: Erstmalig wehte auf dem Karlsruher Schloss die Regenbogenfahne. "Wir stehen für kulturelle Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. Als Zeichen der Verbundenheit zeigen wir heute Flagge mit der Regenbogenfahne auf dem Schlossturm", so Katarina Horst vom Badischen Landesmuseum.

Auch wenn der CSD in diesem Jahr nicht wie gewohnt ablaufen konnte, soll das queere Filmfestival "Pride Pictures" im Oktober stattfinden. Das haben die Veranstalter am vergangenen Wochenende angekündigt. In welcher Form das Festival in diesem Jahr veranstaltet wird, dazu wurden noch keine genauen Angaben gemacht.