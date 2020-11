Querdenker vs. Mitdenker: So liefen die Corona-Demos vor dem Verfassungsgericht

Am Donnerstag, 19. November, veranstaltete die Initiative "Querdenken 721" erneut eine Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Diesmal trafen sich laut Polizei zirka 500 Teilnehmer vor dem Bundesverfassungsgericht. Zusätzlich organisierte "Mitdenken" eine Gegendemonstration, an der ungefähr 100 Personen teilnahmen. ka-news.de war vor Ort und fasst die Veranstaltungen zusammen.

Am vergangenen Mittwoch stimmten in Berlin Bundestag und Bundesrat für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Während der Abstimmung kam es im Regierungsviertel zu schweren Protesten gegen die geplanten und dann beschlossenen Änderungen. Auch in Karlsruhe organisierte "Querdenken 721" wieder eine Kundgebung. Diese fand am Donnerstag vor dem Bundesverfassungsgericht statt.

Versammlung nach 1,5h aufgelöst

Die Nachricht über die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes sorgte auch hier für Unmut bei den Teilnehmern. So sagte Teilnehmerin Rita gegenüber ka-news.de: "Ich bin über die Abstimmung sehr unglücklich und sehe dadurch das Grundgesetz in Gefahr. Es kann jetzt sehr einfach außer Kraft gesetzt werden."

Während die "Querdenker" meist ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs waren und mit Lautsprechern, Trommeln, Besteck, Pfeifen und ähnlichem auf sich aufmerksam machten. Demonstrierten unweit die "Mitdenker" in Ruhe mit Maske und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes.

Die gegen 13.30 Uhr gestarteten Demonstrationen wurden gegen 15 Uhr von der Versammlungsleitung der "Querdenken"-Bewegung aufgelöst. Daraufhin zogen die Demonstranten nach und nach ab. Im Laufe der Veranstaltung wurden zwei Personen festgenommen. Dies bestätigte die Polizei Karlsruhe gegenüber ka-news.de. Die Polizei bewertete die Veranstaltung als weitgehend friedlich.

Lars Wandke, Versammlungsleiter der "Mitdenken"- Bewegung sagte gegenüber ka-news.de: "Wir wollen klarmachen, dass gegen einzelne Corona-Maßnahmen demonstriert werde darf, dabei muss man sich aber an geltendes Recht halten und darf die Gesundheit von anderen Menschen nicht gefährden."

Forderung sich klar zu distanzieren

Darüber hinaus forderte er von der "Querdenken"-Initiative, sich klar von rechtsextremistischen und antisemitischen Bewegungen zu distanzieren. "Menschen, die sich nicht klar von Nazis distanzieren, haben in Deutschland den Ruf der Zeit klar nicht gehört."

In den vergangenen Wochen wurden die Forderungen an die "Querdenker", sich von Rechtsextremen zu distanzieren, immer lauter geworden. Zuletzt sorgte der Vergleich einer 11-Jährigen mit Anne-Frank für Empörung.

"Querdenkerin" Rita kann diese Vorwürfe nicht nachvollziehen: "Das, kann ich so nicht bestätigen, wir lehnen jede Form der Gewalt ab und distanzieren uns von Meinungen nicht von Menschen. Ich würde gerne mal mit den Gegendemonstranten ins Gespräch kommen, um meine Meinung zur Corona-Politik zu erklären."

Auch die "Mitdenker"-Demonstranten signalisierten Gesprächsbereitschaft, bemängelte aber fehlende Offenheit bei den "Querdenkern." Wandke dazu: "Dialogbereitschaft ist von unserer Seite aus gegeben, von der anderen Seite kamen aber bisher nur Aggressionen."

