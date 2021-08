vor 31 Minuten Karlsruhe Quarantäne-Pflicht gelockert: Neue Erleichterungen für Schulen und Kitas

Seit Samstag gelten für Schüler der weiterführenden Schulen sowie Grundschul- und Kitakinder neue Lockerungen. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat dazu am Freitag die Corona-Verordnung Absonderung überarbeitet. Für mehr Sicherheit sollen gezielte Testungen in Schulen und Kitas sorgen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.