Kurz nach dem Start der Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum Messe Karlsruhe möchten viele Impfwillige aus der erstpriorisierten Gruppe gemäß §2 der Coronavirus-Impfverordnung einen Termin vereinbaren. Doch viele Interessenten wurden abgewiesen. Der Grund: Es sei kein Impfstoff da. Bürgermeisterin Bettina Lisbach bittet die Impfwilligen um Geduld. Termine würden immer nur in dem Umfang freigeschaltet, in dem Impfstoff auch zur Verfügung stehe, weshalb der Versuch einer Terminvereinbarung unter Umständen nicht beim ersten Mal gelinge. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe hervor.

Der am Dienstag gestartete Regelbetrieb orientiert sich in erster Linie an vorhandenem Impfstoff, dessen Beschaffung beim Bund lag. Dieser hat Verträge mit den Herstellern geschlossen in Absprache mit der EU. Nun werden die Lieferungen nach der Einwohnerzahl an die Bundesländer verteilt.

Baden-Württemberg hat aktuell ebenso einen Mangel an Impfstoff wie andere Bundesländer. Deshalb wurde der Regelbetrieb im Zentralen Impfzentrum Karlsruhe (ZIZ) mit etwa 100 verimpften Dosen am ersten Tag gestartet. In den nächsten Tagen rechnen die Verantwortlichen mit einer Steigerung auf 500 pro Tag.

Hinzu kommen zirka 250 Impfungen am Tag, die durch Mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen durchgeführt wurden. Zusätzliche Kapazitäten sollen außerdem entstehen, wenn Mitte Januar die Kommunalen Impfzentren (KIZ) öffnen.

Jede Woche 87.750 Impfdosen für den Südwesten

Bis Ende Januar werden deutschlandweit drei bis vier Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Alle Lieferungen werden nach ihrem Bevölkerungsanteil an die Bundesländer verteilt. Für das gesamte erste Quartal wird mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen gerechnet.

Ab dem 30. Dezember sollen bis auf weiteres 87.750 Dosen des Corona-Impfstoffs pro Woche in den Südwesten geliefert werden. Die Anfrage von ka-news.de, wann die nächste Lieferung das ZIZ in Karlsruhe erreichen wird und ab wann wieder Termine gebucht werden können, blieb bisher unbeantwortet.

Der Artikel wird aktualisiert sobald der Redaktion eine Antwort von der Stadt vorliegt.

Ab nächster Woche fünf MITs im Einsatz

In Karlsruhe wird demnächst die Infrastruktur für ein Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle bereitgestellt. Auch die Mobilen Impfteams (MIT) können mittlerweile immer konsequenter Alten- und Pflegeeinrichtungen im gesamten südlichen Regierungsbezirk anfahren und die Bewohner mit der nötigen Impfdosis versorgen.

Waren es zu Beginn noch zwei MITs, sind ab nächster Woche dann fünf Teams unterwegs. Die Terminvereinbarung läuft über die jeweiligen Heimleitungen, welche dafür wiederum Kontakt mit dem Führungsstab der Stadt Karlsruhe aufnehmen, der zentral alle Termine und Routen der MITs koordiniert.

Um von einem MIT angefahren zu werden, müssen die Alten- und Pflegeeinrichtungen eine sogenannte "Impfbereitschaft" herstellen.

Das heißt: Vor Ort müssen alle organisatorischen Voraussetzungen für eine Impfdurchführung erfüllt sein. Außerdem müssen die zu impfenden Personen ermittelt und für eine Dokumentation erfasst worden sein. Zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe sollen die Impfwilligen in das Impfmanagement-System des Sozialministeriums Baden-Württemberg (www.impfen-bw.de) eingepflegt werden.

Die notwendigen Informationsmaterialien wurden den Einrichtungen bereits im Vorfeld zugesandt. Wenn "Impfbereitschaft" hergestellt wurde und sich die Einrichtungen beim Führungsstab gemeldet haben, werden die Termine in der Regel nach Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Aber auch organisatorische Abläufe wie Routenplanungen spielen eine Rolle. Ansonsten ist der Standort des Heimes unerheblich.