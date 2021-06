14.06.2021 12:16 Lars Notararigo Karlsruhe Polizeikontrollen zur EM? Diese Corona-Auflagen gelten zum Public Viewing in Karlsruhe

Nach einem Jahr Verzögerung wird Europa nun doch vom Fußballfieber gepackt. Besonders am Dienstag, den 15. Juni zum ersten Deutschlandspiel, ist die Begeisterung kaum noch zu bremsen. Allerdings nicht ohne den ein- oder anderen Wermutstropfen. Denn beispielsweise werden eigene Public-Viewing-Veranstaltungen in Karlsruhe nicht erlaubt sein. Welche Auflagen für Fußballübertragungen in der Öffentlichkeit gelten hat ka-news.de für euch nochmal zusammengefasst.