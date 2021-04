vor 2 Stunden Stuttgart 5.800 Corona-Verstöße am Wochenende: Baden-Württemberg zieht positive Notbremsen-Bilanz

Die Polizei hat nach Einführung der Bundes-Notbremse in Baden-Württemberg eine positive Bilanz gezogen. "Die Bilanz zeigt in die richtige Richtung - nur noch wenige stellen ihre persönlichen Freiheiten über den Schutz der Allgemeinheit", erklärte Innenminister Thomas Strobl am Montag.