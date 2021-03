Andrang auf die Geschäfte, ohne dabei auf die Corona-Regeln zu achten? Nicht mit den Bürgern Karlsruhes. Die hielten sich am ersten Tag der Corona-Lockerungen nämlich an die bestehenden Regeln, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt.

Während verschiedene Medien über einen großen Andrang mit anschließender Schließung an einer C&A-Filiale in Pforzheim berichten, bleibt es in Karlsruhe am ersten Lockerungstag ruhig.

"Die Karlsruher waren sehr vernünftig", sagt eine Sprecherin der Karlsruher Polizei gegenüber ka-news.de am Dienstagmittag und ergänzt: "Uns wurden keine polizeilich relevanten Vorfälle gemeldet und ich gehe davon aus, das für den Montag auch nichts mehr dazu kommt."