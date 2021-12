vor 23 Stunden Karlsruhe Polizei beendet illegale Party in Karlsruher Club mit 500 Personen

Die Polizei hat am Freitagabend eine illegale Party in einer Karlsruher Disco beendet. Dort tanzten ungefähr 500 Menschen ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz, wie die Polizei am Samstag mitteilte.