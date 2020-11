Je mehr Infektionszahlen, desto weniger Klopapier? Mit dem Anstieg der Infektionszahlen sehen sich Rewe, DM und Co. wohl bald wieder mit einem altbekannten Phänomen konfrontiert: Hamsterkäufe. Doch ist diese Art des Einkaufens überhaupt notwendig? ka-news.de ist der Sache auf den Grund gegangen und hat bei Spedition und Einzelhandel nachgefragt.

Mit der Angst vor der zweiten Corona-Welle steigt auch die Angst vor leeren Regalen. Der Grund: Hamsterkäufe.

Hamsterkäufe betreffen primär Produkte, die lange haltbar sind und sich lange lagern lassen: Konserven, homogenisierte Milch, Nudeln, Reis, Linsen und so weiter. Doch ein Produkt läuft allen anderen den Rang ab - das Toilettenpapier.

Bestände vorwiegend im grünen Bereich

Zwar ist der Hype um das "weiße Gold" noch nicht dermaßen ausgeprägt wie im Frühjahr, dennoch lassen sich in den Supermärkten und Drogerieketten bereits so manche leere Regale finden. Welche das sind, hat unsere Facebook Community per Social-Media Aufruf für euch in der Woche vom 21. bis 31. Oktober dokumentiert.

Die roten (nicht vorhanden) und grünen Punkte (vorhanden) kennzeichnen die Supermärkte und Drogeriegeschäfte, welche von den Facebook Nutzern gemeldet wurden.

"Im Real Durlach Center ist das Klopapier fast immer leer", kritisiert ein Facebook User am vergangenen Freitag. Unter anderem war auch der Rewe in der Theodor-Rehbock Straße und der DM in Neureut von leergeräumten Regalen betroffen.

Positive Resonanz erhielten wir zum Beispiel vom Ümit Supermarkt in der Innenstadt oder vom Kaufland in Mühlburg - dort war noch ausreichend Klopapier vorhanden.

Spedition ist auf Hamsterkäufe vorbereitet

Entwarnung geben auch die Speditionen. Darunter: Emil Liegl von der Spedition "Pfaff Logistik" in Karlsruhe. Er ist Bereichsleiter der Kühl- und Lebensmittellogistik und hat die Anlieferung von Nudeln, Reis und Co. stets im Blick.

"Es wird zwar mehr gekauft, aber es ist nicht ansatzweise so schlimm wie im März", sagt Liedl im Gespräch mit ka-news.de. Selbst wenn die Käufe wieder gravierend ansteigen würden, können Einzelhandel und Spedition entsprechend schnell darauf reagieren.

"Wir liefern eh schon bis zu sechs Tage die Woche. Aber wenn es erforderlich ist, fahren wir auch am siebten die Waren aus", so Liedl.

"Bevorratungskäufe sind nicht notwendig"

Auch beim Toilettenpapier sei für einen kontinuierlichen Nachschub vorgesorgt. Das gab Sebastian Bayer, Geschäftsführer der Abteilung Ressort und Marketing vom DM- Drogeriemarkt Karlsruhe, bei ka-news.de zu Protokoll.

Nicht nur in den Verteilzentren wäre genug Ware vorhanden, auch die Industriepartner seien dementsprechend darauf vorbereitet, die Läden zu versorgen.

Des Weiteren verfügt DM ab sofort über ein Frühwarnsystem, das infolge der Hamsterkäufe des ersten Lockdowns entwickelt wurde.

"Wir konnten uns in den letzten Monaten vorbereiten und gehen nun ganz anders in diese zweite Pandemiewelle, was die Warenversorgung anbelangt. Wir bei dm möchten, dass alle unsere Kunden die jeweils gewünschten Produkte erhalten", erklärt Bayer

"So informieren wir unsere Kunden darüber, Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen zu kaufen, da die Versorgung mit benötigten Produkten sichergestellt ist. Bevorratungskäufe sind daher nicht notwendig."