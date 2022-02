vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Personalausfälle und mehr Corona-Intensivpatienten in Karlsruhe: Ist die Versorgung im Städtischen Klinikum trotzdem gesichert?

Während in der Ukraine Krieg herrscht, bleibt das Problem mit Corona leider trotzdem bestehen. Zwar verfolgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Karlsruhe einen absteigenden Trend, gleichzeitig kommt es aber zu vermehrten Ausfällen beim Personal in der kritischen Infrastruktur. Ein Problem, mit dem auch das Städtische Klinikum in Karlsruhe zu kämpfen hat. Hinzu kommt, dass sich die Intensivstationen wieder füllen. Könnte dies womöglich noch zum Problem werden?