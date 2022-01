vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe PCR-Tests nur noch für bestimmte Gruppen: Karlsruher OB Frank Mentrup hofft auf neue Regeln der Bundesregierung

Ein sogenannter Polymerase-Chain-Reaction-Test, kurz PCR, gab den Menschen im Laufe der Pandemie immer wieder Sicherheit und Bestätigung. Doch die aufwendige Auswertung der Tests, die eine präzise Corona-Diagnose verspricht, bedurfte auch dementsprechend viele Labor-Kapazitäten. Nun, wo die Labore Deutschlands am Limit sind, bleibt für die Mehrzahl der Bürger kein PCR-Test übrig. Was das bedeute und wie man das beste aus der Situation machen will, erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup.