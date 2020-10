vor 2 Stunden Lörrach Patientin stirbt an Corona nach Kontakt mit Zimmernachbarin

In der Kreisklinik Lörrach ist eine Patientin infolge einer Corona-Ansteckung durch ihre Zimmernachbarin gestorben. "Das ist ein tragischer Fall und ein seltenes Phänomen, das mir zumindest aus Baden-Württemberg nicht bekannt ist", sagte Bernhard Hoch, medizinischer Geschäftsführer, am Freitag in Lörrach. Er gab aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes das Geschlecht nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet und die beiden Patienten als Frauen identifiziert.