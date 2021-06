Ein Hauch von Normalität ist in Straßen und Geschäften der Fächerstadt spürbar. Mit sinkenden Inzidenzwerten werden die Einschränkungen der Corona-Krise in kleinen Schritten weniger. Grund zur Entwarnung sei das aber noch nicht, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) plädiert. Trotz fallender Inzidenz sollten die Pandemie nicht unterschätzt und die Öffnungen nicht überstürzt werden.

Die Corona-Krise sei laut dem RKI noch immer nicht ausgestanden und konfrontiere die Bevölkerung noch immer mit einem hohen Gesundheitsrisiko. Dies gibt das städtische Klinikum in einer Pressemitteilung wieder. Als Hauptgründe dafür nennt das Institut vor allem die "besorgniserregende Verbreitung" der Deltavariante, deren deutschlandweite Verbreitung bereits bei 15 Prozent liege.

Außerdem sei die Impfquote von 52 Prozent der einmalig- und 34 Prozent vollständig Geimpften noch immer zu gering für eine Entwarnung. Lockerungen seien also nicht zu überstürzen, auch wenn die bundesweiten Inzidenzwerte gegenwärtig im Sinkflug begriffen wären. Momentan sei der Inzidenzwert der Bundesrepublik nämlich auf einen Wert von 6,2 gefallen, was in konkreten Zahlen 774 Neuinfektionen und 62 Todesfälle im Zeitraum des 25. Juni bedeute.

Die Lage in Karlsruhe

In Karlsruhe selbst sei diese Stagnation ebenfalls spürbar. Mit 5,6 im Landkreis und 2,2 im Stadtgebiet habe sich "die Lage entspannt", wie der weiteren Nachricht zu entnehmen ist. Das städtische Klinikum befände sich dementsprechend nur noch auf Pandemiestufe eins. Das ließe sich insbesondere an den Patientenzahlen erkennen: Nur noch drei bestätigte- und vier Verdachtsfälle auf Covid-19 werden gegenwärtig vom Klinikum betreut, was eine große Entlastung des Personals zur Folge habe.

Solange die niedrige Inzidenz bestehen bleibe, würden die Besuchsverbote gelockert und die Kapazitäten in anderen Bereichen des Krankenhauses erhöht werden. Somit könnten die Behandlungen und Eingriffe, die aufgrund Corona verschoben werden mussten, nun vorgenommen werden.