vor 32 Minuten Karlsruhe OP-Masken nicht mehr zulässig: In Karlsruher Bussen und Bahnen gilt bald die FFP2 Maskenpflicht

Angesichts der stark ansteigenden Inzidenzen durch die Omikron-Variante soll es auch im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg zukünftig erneut eine FFP2-Maskenpflicht geben. Das gab der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Regelung solle in der neuen Corona-Landesverordnung verankert werden, die voraussichtlich ab Ende dieser Woche in Kraft treten wird. Wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) mitteilte, sei die FFP2-Maskenpflicht auch seitens des Landes-Sozialministerium bereits bestätigt worden.