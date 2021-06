Es sind neue Termine für Erstimpfungen verfügbar. Wer Interesse an einem Impftermin im Zentralen (ZIZ)- oder Kommunalen Impfzentrum (KIZ) habe, könne sich entweder online oder telefonisch anmelden.

Seit die Impfpriorisierung Anfang Juni aufgehoben wurde, ist es jedem möglich, einen Termin zur Impfung zu buchen. Dies hatte zur Folge, dass der Impfstoff bisweilen knapp bemessen war. Nun jedoch seien wieder freie Termine verfügbar. In einer Pressemitteilung kündigte die Stadtverwaltung Karlsruhe an, dass in den Impfzentren in der Messe (ZIZ) und der Schwarzwaldhalle (KIZ) nun wieder Erstimpfungen anbietet. Sie könnten entweder telefonisch (116117) oder online gebucht werden.