vor 19 Stunden Stuttgart Fast 3.000 Beatmungsbetten im Land: Online-Überblick über Kapazitäten für Corona-Patienten

Die Behörden in Baden-Württemberg haben ab sofort einen Online-Überblick über Behandlungskapazitäten für Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind. Krankenhäuser melden ihre Intensiv- und Beatmungskapazitäten online und in Echtzeit einem "Resource-Board".