Der Startschuss für den digitalen Impfnachweis für vollständig gegen das Corona-Virus geimpfte Bürger ist gefallen. Weiterhin gibt es die Alternativen, den gelben Impfpass ständig bei sich zu tragen oder den Impfausweis mittels einer Kopie amtlich beglaubigen zu lassen. Letzteres kann am kommenden Mittwoch und am Freitag, zwischen 14 und 18 Uhr, im Durlacher Rathaus (Pfinztalerstraße 33) erledigt werden - gegen einen Preis von drei Euro.

So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe: "Bis der digitale Impfausweis flächendeckend an die Bevölkerung ausgegeben werden kann, bietet das Stadtamt Durlach die Beglaubigung im Rahmen einer Sonderaktion an zwei Nachmittagen an. Diese wären am Mittwoch, 16. Juni, und Freitag, 18. Juni, jeweils von 14 bis 18 Uhr."

Interessierte können ohne Voranmeldung und Terminvereinbarung in den Gewölbekeller des Rathauses kommen und sich dort - gegen eine Gebühr von drei Euro pro Kopie - ihre Beglaubigungen abholen. "Das Angebot richtet sich an jede und jeden", heißt es in der Mitteilung abschließend.