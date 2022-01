vor 1 Stunde Karlsruhe Ohne Termin, Kinderimpfungen und Co.: Diese Impfangebote gibt es bald in Karlsruhe

Da auch in Karlsruhe die Omikron-Variante auf dem Vormarsch ist, wirbt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung erneut, sich impfen zu lassen. Das Angebot gilt aber nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für Kinder und Jugendliche. So bieten alle städtischen Impfstellen inzwischen Auffrischungsimpfungen für alle 12 bis 17-Jährigen an. Am morgigen Mittwoch, den 19. Januar, sollen außerdem neue Impftermine für die 5 bis 11-Jährigen beim ZKM ins Buchungssystem eingestellt werden. Doch auch bei diversen Impfaktionen können die verschiedenen Altersgruppen ihre Impfung erhalten.