Karlsruhe Obdachlosen-Hilfe im Corona-Winter? "In Karlsruhe muss niemand frieren"

Kalt, grau, nass - das Winterwetter in Karlsruhe ist alles andere als angenehm. Besonders für Obdachlose sind die kalten Monate oft eine Tortur. Wie gut, dass es da helfende Hände und Unterkünfte gibt, die den Bedürftigen so gut es geht unter die Arme greifen. Aber sind die in Zeiten des Corona-Lockdowns so einfach verfügbar? ka-news.de hat mit den Karlsruher Hilfestellen gesprochen.