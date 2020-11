vor 38 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe OB Mentrup appelliert an die Karlsruher: "Verdachtsfälle nicht mehr testen zu können, können wir uns nicht leisten"

Steigende Infektionszahlen, überlastete Labore und ein "Lockdown light" - die Corona-Lage ist nicht nur in Karlsruhe aktuell angespannt. Für die Bürger ist es daher jetzt umso wichtiger, sich an die Maßnahmen von Bund und Land zu halten, so Oberbürgermeister Frank Mentrup. In einem Video-Statement wendet er sich nun direkt an die Karlsruher und erklärt: Eine weitere Belastung der Labore könne man sich nicht mehr leisten.