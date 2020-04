vor 1 Stunde Karlsruhe OB Mentrup appelliert an die Bürger: "Bleiben wir weiter konsequent!"

Kurz vor den Osterfeiertagen hat sich Oberbürgermeister Frank Mentrup in einem Videostatement noch einmal an die Karlsruher Bevölkerung gewandt. Auch wenn Traditionen wie Familientreffen oder Gottesdienstbesuche in diesem Jahr wegfallen müssen, appelliert er an die Bürger, auch über die Feiertage "weiter konsequent zu bleiben".