Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu minimieren, hat das Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe auch am vergangenen Wochenende die verhängten Maßnahmen der Corona-Verordnung kontrolliert. Ob mehr oder weniger Verstöße als am Wochenende zuvor registriert wurden, wo die meisten Vergehen festgestellt wurden und wie strikt die Kontrolleure den neuen Bußgeldkatalog umgesetzt haben - ka-news.de hat beim Ordnungsamt (OA) nachgefragt.

Insgesamt mehr als 150 Verstöße wurden von Freitag bis Sonntag im Stadt- und Landkreis Karlsruhe von der Polizei registriert - laut Ordnungsamt mehr als am Wochenende zuvor. "Der Anstieg ist aber auch anderen Umständen - insbesondere den verstärkten Kontrollen - geschuldet und kann daher nicht als Zunahme des Fehlverhaltens gewertet werden", heißt es von Seiten der Stadt.

Auffällig sei zudem die Abhängigkeit des Fehlverhaltens von den Witterungsbedingungen. "So war auch am zurückliegenden Wochenende zu sehen, dass am Samstag bei gutem Wetter wesentlich mehr Verstöße festgestellt wurden als am Sonntag bei trüberem Wetter."

Polizei muss auf Wochenmarkt am Gutenbergplatz einschreiten

Die meisten Vergehen seien - wie am Wochenende zuvor - bei der Nutzung von Spiel- und Bolzplätzen, aber auch beim verbotenen Betreten der Turmbergterrasse registriert worden. Besonders schwierig war laut OA die Situation am Samstag auf dem Wochenmarkt am Gutenbergplatz.

"Hier mussten Polizeikräfte mehrfach einschreiten und auch mit Lautsprecherdurchsagen zur Einhaltung der Regelungen aufrufen." Um das künftig zu verhindern, werden die Stände nun großflächiger verteilt.

Bei den meisten Ahndungen handelte es sich um Verstöße von Kleingruppen. Größere Personengruppen wurden nach Angaben der Stadt nur in der Ausnahme festgestellt. Als wiederholt problematisch seien die Personengruppen am Werderplatz geworden.

Gruppen am Werderplatz auffällig

"Diese waren schon an Tagen zuvor auffällig gewesen und zeigten bei den wiederholten Kontrollen teils nur wenig Einsicht", so das Ordnungsamt. Streetworker sollen hier gezielt mit den Menschen im Dialog bleiben. Ab Mittwoch, 1. April, gilt zudem wieder das Alkoholkonsumverbot auf dem Werderplatz.

Insgesamt habe aber die Mehrheit der Kontrollierten Karlsruher am Wochenende Verständnis für die Maßnahmen gezeigt, einige Wenige zeigten sich laut OA unwissend. "Es waren jedoch auch Personen dabei, die den Sinn der Maßnahmen hinterfragten und sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielten."

"Ziel ist nicht die Durchführung möglichst vieler Ordnungswidrigkeits-Verfahren"

Erleichtern soll den Beamten die Kontrollen seit Sonntag der landesweit gültige Bußgeldkatalog. Doch wie strikt setzen die Kontrolleure den wirklich ein? So stand am Wochenende zuvor noch die Aufklärung der Bürger sowie die Durchsetzung der Schutzmaßnahmen im Vordergrund.

Das soll auch weiterhin so bleiben. "Die Einleitung von Bußgeldverfahren hängt immer vom konkreten Einzelfall ab. Ziel ist nicht die Durchführung möglichst vieler Ordnungswidrigkeits-Verfahren", erklärt das Ordnungsamt, ergänzt aber: "Für die Fälle, in denen Letzteres notwendig ist, wird es aber konsequent umgesetzt."