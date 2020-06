vor 46 Minuten Stuttgart Aktuelle Corona-Lage in Karlsruhe: Zahl der Infizierten sinkt auf 55

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg auf einen Tiefstand gesunken. Das Sozialministerium in Stuttgart meldete am Donnerstag nur neun nachgewiesene neue Fälle im Vergleich zum Vortag (Stand: 16.00 Uhr). Auch in Karlsruhe sinkt die Zahl der Infizierten weiter.