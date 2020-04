vor 1 Stunde Karlsruhe Neun bestätigte Corona-Fälle in Brettener Pflegeheim: Alle Bewohner und Personal getestet

Neun Infektionen sind im Pflege- und Altenwohnheim Schönblick in Bretten-Neibsheim bestätigt. Kein Krankheitsverlauf ist aktuell so schwerwiegend, dass eine stationäre Behandlung in einer Klinik erforderlich ist. Zwei Betroffene, die zuvor schon schwer krank waren, sind mittlerweile verstorben. Das teilt die Stadt Karlsruhe mit.