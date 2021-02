In den Impfzentren in Karlsruhe wird ab Anfang März auch der Impfstoff von "AstraZeneca" verabreicht. Allerdings ist der neue Impfstoff nur für Personen zwischen 18 und 65 Jahren vorgesehen. Neue Impftermine werden derweil am Mittwoch und Samstag zwischen 10 und 12 Uhr buchbar sein.

Ab dem 5. März ist auch der Impfstoff des Herstellers "AstraZeneca" in Karlsruhe im Einsatz. Er soll zunächst vorwiegend an verlängerten Wochenenden an die derzeit priorisierten Gruppen verimpft werden. "So kann der überwiegend berufstätigen Zielgruppe bis 65 Jahre ein attraktives Impfangebot mit "AstraZeneca" gemacht werden", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Start am 5. März

Alle Impfberechtigten, die nicht über 80 Jahre alt und aufgrund ihres Berufes impfberechtigt sind, müssen zudem zum Impftermin eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen, die die entsprechende Impfberechtigung ausweist. Andernfalls können sie nicht zur Impfung zugelassen werden. Für Impfberechtigte zwischen 18 und 65 Jahren ist ausschließlich ein AstraZeneca-Termin möglich.

"Los geht es damit am 5. März im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ), wo dann von Freitag bis Sonntag Termine zur Verfügung stehen. Parallel können im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) für den 6. und 7. März (Samstag und Sonntag) Termine gebucht werden. Insgesamt sollen an diesen Wochenendterminen in ZIZ und KIZ 3.000 bis 3.500 Impfungen erfolgen", so die Stadt weiter.

Knapp 43.000 Impfdosen in Karlsruhe verabreicht

Neue Impftermine für die Karlsruher Impfzentren werden auch diese Woche wieder am Mittwoch und Samstag zwischen 10 und 12 Uhr buchbar sein. Nach aktuellem Stand sogar mehr Termine als bisher, denn ab März steigert das ZIZ seine Leistung gemäß zur Verfügung stehendem Impfstoff von 800 auf 1.000 Impfungen pro Tag.

Zudem sind derzeit noch freie Termine im KIZ buchbar. Gute Nachrichten gibt es weiterhin aus den Mobilen Impfteams (MIT): Alle Pflege- und Senioreneinrichtungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind aktuell mit Erstimpfungen versorgt. Mitte März werden auch die Zweitimpfungen abgeschlossen sein. Insgesamt sind seit 27. Dezember 42.379 Impfdosen in Karlsruhe verabreicht worden. Dies verteilt sich auf 26.527 Erst- und 15.852 Zweitimpfungen.