Viele Übergänge der deutsch-französischen Grenze, wie der an der Bundesstraße in Iffezheim, sind derzeit überlastet. Dort müssen Pendler mitunter lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Nicht so bei den beiden kleinen Dörfer Berg und Lauterbourg: Seit Dienstag ist der Übergang geöffnet - eine Erleichterung für viele Pendler, die täglich kontrolliert werden.

Rund 20 Kilometer liegt die "neue" Grenzstelle von Karlsruhe entfernt. Die beiden Orte, das deutsche Berg und das französische Lauterbourg, zählen jeweils nur knapp über 2.000 Einwohner. Dennoch ist genau hier - zwischen Sportanlage und Gasthof - seit zwei Tagen einer der spärlich gesäten Grenzübergänge. Von 5 bis 9 Uhr und von 15 bis 20 Uhr können Berufspendler von einem in das andere Land gelangen. Aufgrund der Corona-Pandemie darf die Landesgrenze nur noch an wenigen Punkten überschritten werden.

Wieso wurde die Grenze ausgerechnet an dieser Stelle geöffnet? "Dafür gab es eine Vielzahl von Gründen", teilt die zuständige Bundespolizei Koblenz mit. Zum einen habe das Daimler-Werk in Wörth den Betrieb wieder aufgenommen. Laut dem Landkreis Rastatt zieht allein dies täglich über 1.000 Berufspendler aus Frankreich an. "Zum anderen möchten wir auch Fußgängern und Radfahrern den Übergang ermöglichen, denn bei Grenzstellen an Bundesstraßen oder Autobahnen ist das nicht möglich", so die Bundespolizei im Gespräch mit ka-news.de weiter.

Infektionsschutz: Polizei trägt Schutzmasken

In der Tat: Zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr am frühen Mittwochmorgen kontrollieren die Beamten bei Lauterbourg nicht nur Autofahrer, sondern vereinzelt auch Passanten und Radler. Sie müssen der Polizei ebenfalls ihren Personalausweis und einen Nachweis für den Grenzübertritt vorzeigen, ehe sie ihren Weg fortsetzen dürfen.

Diejenigen Beamten, die in direkten Kontakt mit den Pendlern treten, sind verpflichtet, eine Schutzmaske zu tragen. Denn selbst bei der Prüfung durch das geöffnete Autofenster können die Polizisten den Mindestabstand nicht einhalten. "Allen anderen unserer Angestellten ist es freigestellt, ob sie eine Maske tragen", so die Bundespolizei.

Militärgrünes Schutzzelt markiert den Grenzposten

Direkt am Grenzpunkt - auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht das französische Landesschild - ist ein grünes Militärschutzzelt aufgebaut. Es dient zum Schutz gegen Wind und Wetter und als Lagerplatz für Equipment. "Es kann auch für Personendurchsuchungen zum Einsatz kommen", teilt die Bundespolizei mit. Ein weiterer Verwendungszweck: Die Beamten können dort, von der Öffentlichkeit geschützt, ihre Mittagspause einlegen.

Zuvor sind die meisten Pendler weiter südlich, bei Iffezheim, über die Grenze gefahren. Die Folge: "Unhaltbare Zustände, kilometerlange Staus und Wartezeiten von teilweise mehreren Stunden",so Toni Huber, Landrat des Kreises Rastatt in der vergangenen Woche. Die Bundespolizei bestätigt den großen Ansturm am Grenzpunkt Iffezeim und empfiehlt, auf die weiter südlich gelegene Stelle bei Rheinau auszuweichen.

Extra Übergang für Krankenhauspersonal und Co.

Damit französisches Krankenhauspersonal und Angestellte anderer systemrelevanter Einrichtungen nicht zu spät zur Arbeit kommen, wurde für sie ein Sonderübergang eingerichtet: In Wintersdorf, in unmittelbarer Nähe des überlasteten Grenzpunktes Iffezheim, täglich von 5.30 Uhr bis 8.30 Uhr.

"Grundlage ist eine Vereinbarung mit den Landkreisen Rastatt/Baden-Baden", teilt die Bundespolizei Stuttgart mit. Die Landkreise stellen den Pendlern, die den Weg nutzen dürfen, eine entsprechende Bescheinigung aus.

Neben den elf offiziellen deutsch-französischen Grenzübergängen des Bundesinnenministeriums wurden nahe Karlsruhe bereits zwei weitere Stellen ins Leben gerufen. Sollten auch die neuen Verkehrswege in Wintersdorf und Lauterbourg nicht zur gewünschten Entlastung führen, kann die regional zuständige Bundespolizeidirektion über die Öffnung weiterer Straßen entscheiden.