vor 25 Minuten Karlsruhe Neuer Eingang für Impfzentrum Schwarzwaldhalle - Knapp 322.000 Impfungen in Karlsruhe verabreicht

Im Zuge der Hallenmodernisierung ist der Eingang zum Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle verlegt worden. Er liegt nun in Richtung des Zoologischen Stadtgartens auf der Rückseite des Gebäudes und sei ausgeschildert, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.