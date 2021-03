vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Altersgrenze bei Astrazeneca: Keine Terminabsagen in Karlsruher Impfzentren

Um beim Impfen so schnell wie möglich voranzukommen, werden die Karlsruher Impfzentren auch über die Osterfeiertage durchgehend in Betrieb sein. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Nach derzeitigem Planungsstand sollen bis einschließlich Sonntag rund 1.500 Impfungen pro Tag im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) und rund 400 pro Tag im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) stattfinden. Da die Ständige Impfkommission (Stiko) am Dienstagabend empfohlen hat, den Impfstoff AstraZeneca künftig nur noch für Menschen über 60 Jahre zu verimpfen, werden alle Termine in den Karlsruher Zentren für Menschen unter 60 mit einem anderen Impfstoff stattfinden. Es werden keine Termine abgesagt.