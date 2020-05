Aufgrund der Corona-Krise ist der Karlsruher Stadtwald als Erholungsort so gefragt wie selten zuvor. Die Forstwirt-Auszubildenden des städtischen Forstamtes machen daher aktuell die Freizeit-Einrichtungen des Waldes fit für die Besucher.

So wurden bereits etliche Tische und Bänke erneuert. "Die Pflege und der Neubau von Erholungseinrichtungen mit Holz aus dem eigenen Stadtwald sind ein wichtiger Ausbildungsinhalt", so Ausbildungsleiter Frank Weber in einer Pressemeldung der Stadt Karlsruhe. Auch für die Forstwirt-Arbeitsgruppen in den drei Forstrevieren des Stadtwalds gehören der Unterhalt der Waldwege und der Erholungseinrichtungen mit dem Neubau von Sitzbänken zum Tagesgeschäft.

"Wichtig: Auf den Waldwegen bleiben"

"Besonders schön gestaltete Bänke finden sich am Waldspielplatz Affenplätzle im Oberwald bei den Zoo-Gehegen", heißt es in der Meldung weiter. Damit erkennbar sei, wer Sitzbänke und Sitzgruppen im Stadtwald herstelle und unterhalte, bringt das Forstamt künftig kleine Informationsschilder mit dem Slogan "Ich bin gemacht aus Holz von hier, ruh‘ Dich aus, die Seele dankt es Dir" an.

"Erholung im Stadtwald ist auch in Zeiten von Corona möglich. Wichtig ist jedoch, mit Rücksicht auf die Natur, auf den Waldwegen zu bleiben", sagt Forstamtsleiter Ulrich Kienzler.