vor 41 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Neue Quarantäneregeln an Karlsruher Schulen und Kitas - OB Frank Mentrup: "539 infizierte Schüler sind (noch) nicht besorgniserregend"

Auch in dieser Woche hat die Omikron-Variante Deutschland und Karlsruhe fest im Griff. Inzwischen liegt die Inzidenz im Stadt und Landkreis bei knapp 1.200. Da wundert es nicht, dass auch die Schulen und Kitas zunehmend Ausbrüche verzeichnen. Infolgedessen hat das Land einen neuen Handlungsleitfaden bei größeren Ausbruchsgeschehnissen in Kindergärten und Schulen erlassen. Der Punkt: Nur noch die infizierten Kinder sollen sich künftig in Absonderung begeben.