vor 2 Stunden Stuttgart Baden-Württemberg: Neue Kultusministerin drängt auf rasche Impfung der Jugend

Die neue Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) drängt auf eine zeitnahe Impfung von Jugendlichen. "Ich bin dafür, Jugendlichen rasch ein Impfangebot zu machen und sie vielleicht vor Ort an den Schulen oder mit festen Zeitfenstern in den Impfzentren zu impfen", sagte sie der "Schwäbischen Zeitung". Man müsse unbürokratische, praktische Lösungen finden als Signal an die Jugend. "Es ist wichtig, dass sie auch mal wieder Party machen und rumknutschen können. Da würde ich aufs Gaspedal drücken wollen - aber wir sind natürlich abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffs."