vor 3 Stunden Karlsruhe Neue Impftermine für ZIZ und KIZ in Karlsruhe: Erstes Zeitfenster startet heute ab 20 Uhr

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgab, können in den nächsten 14 Tagen zirka 2.500 weitere Impftermine für das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) und das Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle (KIZ) vereinbart werden. Zeitfenster sind hierfür am Samstag und am Mittwoch jeweils zwischen 10 und 12 Uhr vorgesehen. Aus Beständen der mobilen Impfteams (MIT) können außerdem noch kurzfristig Termine für den morgigen Samstag, den 06 Februar, am ZIZ vereinbart werden. Die Terminvereinbarung dafür erfolgt am heutigen Freitag zwischen 20 und 21 Uhr.