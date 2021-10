vor 41 Minuten Karlsruhe Neue Corona-Verordnung mit 2G-Option: Diese Änderungen treten ab morgen in Kraft

Am 15. Oktober wird erneut eine neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg in Kraft treten. Die bereits mit der letzten Verordnung eingeführten Stufen (Basis-, Warn- und Alarmstufe) sowie die damit verbundenen Regelungen bleiben bestehen. Neu ist hingegen die Einführung eines sogenannten 2G-Optionsmodells in der Basisstufe. Welche Änderungen diese Option mit sich führen wird, hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung zusammengefasst.