vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Corona-Verordnung: Hotels und Co. dürfen ab 29. Mai in Baden-Württemberg wieder öffnen

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen in Baden-Württemberg ab Freitag, 29. Mai, wieder vollständig öffnen. Eine entsprechende Verordnung legt fest, was die Betriebe zu beachten haben. Sie wurde am Wochenende veröffentlicht.