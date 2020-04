vor 1 Stunde Stuttgart Neue Corona-Verordnung: Geschäfte sollen bis Samstag Vorgaben für Öffnung bekommen

Am Freitagabend wird das Land Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung erlassen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung erklärt. Bis die am Mittwoch bundesweit beschlossenen gelockerten Regelungen am Sonntagabend in Kraft treten können, müsse allerdings noch einiges beraten werden. So sollen die Rahmenbedingungen für die Notfallbetreuung von Schülern beschlossen, vor allem aber bis Samstag geklärt werden, unter welchen Bedingungen die Inhaber von Geschäften kommende Woche wieder öffnen können.