vor 4 Stunden Karlsruhe Schwimmbad, Clubs und private Treffen: Diese Lockerungen gelten ab Montag im Raum Karlsruhe

Der "normale" Alltag rückt bald in vielen Regionen Baden-Württembergs immer weiter in greifbare Nähe: Ab kommendem Montag, 28. Juni, gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Die Landesregierung hat die Änderungen dem deutlich entspannteren Infektionsgeschehen angepasst und vereinfacht, heißt es in einer Mitteilung des Staatsministeriums am Freitagabend.