vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Corona-Verordnung bringt Einschränkungen für Geimpfte: Diese Regeln gelten an Weihnachten auch in Karlsruhe

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am heutigen Freitag die Corona-Verordnung angepasst. In der derzeitigen Alarmstufe II gelten künftig auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Treffen mit ausschließlich geimpften oder genesenen Personen sind nur noch mit maximal 50 Personen in Innenräumen und mit maximal 200 Personen im Freien gestattet. Alle Änderungen gibt es hier im Überblick.